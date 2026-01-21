Мировые рынки залихорадило из-за новых угроз Трампа

NYT: Трамп спровоцировал подорожание золота и просадку азиатских индексов

Угрозы президента США Дональда Трампа обложить новыми пошлинами товары тех европейских стран, которые выступают против его планов включить Гренландию в состав Соединенных Штатов, не прошли бесследно для мировой экономики. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Так, в среду, 21 января, понизились основные индексы в Азии. Тайваньский Taiex упал более чем на полтора процента, а японский Topix — на процент. Небольшое снижение показали рынки Франции и Германии. Доллар ослаб по отношению к иене, но укрепился по отношению к евро. Одновременно с этим продолжили расти цены на золото, которое инвесторы рассматривают как актив-убежище в периоды нестабильности. Стоимость этого драгоценного металла вышла на очередной рекорд, впервые превысив уровень в 4800 долларов.

Кроме того, на состоянии мировых рынков отразилась распродажа японских государственных облигаций, доходность которых резко выросла на этой неделе. Инвесторов встревожили планы премьер-министра Японии Санаэ Такаити провести досрочные выборы и снизить налоги.

Комментируя ситуацию, ведущий экономист исследовательского института Nomura Такахиде Киути констатировал, что в последнее время наблюдается явная тенденция оттока капитала с американского рынка. И для восстановления стабильности администрации Трампа, возможно, придется пересмотреть свою тарифную политику в отношении Европы.

По словам главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, очередные импортные пошлины, которые Трамп грозится ввести за противодействие присоединению Гренландии, окажут незначительный эффект на европейскую экономику.