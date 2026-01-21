Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:05, 21 января 2026Экономика

Мировые рынки залихорадило из-за новых угроз Трампа

NYT: Трамп спровоцировал подорожание золота и просадку азиатских индексов
Кирилл Луцюк

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа обложить новыми пошлинами товары тех европейских стран, которые выступают против его планов включить Гренландию в состав Соединенных Штатов, не прошли бесследно для мировой экономики. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Так, в среду, 21 января, понизились основные индексы в Азии. Тайваньский Taiex упал более чем на полтора процента, а японский Topix — на процент. Небольшое снижение показали рынки Франции и Германии. Доллар ослаб по отношению к иене, но укрепился по отношению к евро. Одновременно с этим продолжили расти цены на золото, которое инвесторы рассматривают как актив-убежище в периоды нестабильности. Стоимость этого драгоценного металла вышла на очередной рекорд, впервые превысив уровень в 4800 долларов.

Кроме того, на состоянии мировых рынков отразилась распродажа японских государственных облигаций, доходность которых резко выросла на этой неделе. Инвесторов встревожили планы премьер-министра Японии Санаэ Такаити провести досрочные выборы и снизить налоги.

Материалы по теме:
Биография Дональда Трампа. Как строительный магнат дважды стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
Биография Дональда Трампа.Как строительный магнат дважды стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
21 января 2025
«Президент серьезен на все сто» Зачем Дональд Трамп решил присоединить к США Гренландию и Канаду и чем это может закончиться?
«Президент серьезен на все сто»Зачем Дональд Трамп решил присоединить к США Гренландию и Канаду и чем это может закончиться?
10 января 2025

Комментируя ситуацию, ведущий экономист исследовательского института Nomura Такахиде Киути констатировал, что в последнее время наблюдается явная тенденция оттока капитала с американского рынка. И для восстановления стабильности администрации Трампа, возможно, придется пересмотреть свою тарифную политику в отношении Европы.

По словам главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, очередные импортные пошлины, которые Трамп грозится ввести за противодействие присоединению Гренландии, окажут незначительный эффект на европейскую экономику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испаряет ядовитый газ». В зоне СВО обнаружили опасную «химическую приблуду» ВСУ. Как она выглядит и действует?

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Звезда сериала «Очень странные дела» кардинально сменила имидж

    Адама Кадырова показали на видео на фоне слухов о возможном ДТП с его участием

    Россияне добились максимального показателя посещаемости Японии в 2025 году

    Мировые рынки залихорадило из-за новых угроз Трампа

    Российский «Модуль» запустит спутники ДЗЗ

    Россиян научили выбирать лопаты

    В Госдуме высказались об ограничении доступа к соцсетям для несовершеннолетних

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok