Влияние пошлин Трампа на инфляцию в ЕС назвали незначительным

Лагард: Импортные пошлины Трампа незначительно повлияют на инфляцию в ЕС

Очередные импортные пошлины, которые президент США Дональд Трамп грозится ввести за противодействие присоединению Гренландии окажут незначительный эффект. Так оценила влияние ужесточения торговых войн в интервью французскому радио RTL глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, ее слова приводит «Интерфакс».

По мнению главы регулятора, новые тарифы в 10 процентов, которыми угрожает Трамп, незначительно повлияют на рост цен.

«Поскольку инфляция у нас под контролем на уровне 1,9 процента, влияние будет минимальным. Гораздо серьезнее степень неопределенности, создаваемая этими постоянными переменами», — пояснила она.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп объявил о пошлинах против ряда стран Европейского союза из-за ситуации вокруг Гренландии. С 1 февраля 2026 года с ряда европейских стран будут взиматься пошлины в размере 10 процентов.

В ЕС допустили ответ на угрозы главы Соединенных Штатов Дональда Трампа разными мерами. В частности, введением пошлин на товары из США, «торговой базукой» или сближением с Китаем, пишет Politico. После этого Трамп пригрозил прекратить помощь Украине в ответ на применение Европейским союзом (ЕС) так называемой «торговой базуки».