Мир
11:41, 21 января 2026Мир

В США предсказали удар Трампа по Украине в ответ на «торговую базуку» ЕС

NYT: Трамп может прекратить помощь Украине в ответ на «торговую базуку» ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп может прекратить помощь Украине в ответ на применение Европейским союзом (ЕС) так называемой «торговой базуки» из-за новых американских пошлин. Об этом пишет профессор из Университета Джонса Хопкинса Генри Фаррелл в статье для газеты New York Times.

«Риск использования этого инструмента заключается в том, что Трамп может решиться на Армагеддон, немедленно прекратив всякую поддержку Украины. Это стало бы катастрофой для Европы», — пишет эксперт, отмечая, что подобные действия Трампа могут ударить и по самим США.

Ранее вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Тереса Рибера заявила, что страны ЕС не должны отказываться от каких-либо мер, которые могут быть необходимы для защиты интересов сообщества на фоне притязаний США на Гренландию. Она подчеркнула, что Брюссель должен быть готовым предпринять дополнительные ответные действия против Вашингтона в случае необходимости.

17 января Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

