В Еврокомиссии заявили об ответных мерах ЕС против США из-за Гренландии

Рибера: ЕС не должен ограничивать себя в ответных мерах против США

Страны Европейского союза (ЕС) не должны отказываться от каких-либо мер, которые могут быть необходимы для защиты интересов сообщества на фоне притязаний США на Гренландию. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии (ЕК), ответственная за вопросы конкуренции, Тереса Рибера, ее слова приводит The Financial Times (FT).

«Евросоюзу не следует отказываться ни от чего, что может быть необходимо для защиты его интересов (...). У ЕС есть "меню возможных мер"», — отметила еврочиновница.

Рибера не стала уточнять, о каких конкретно ответных мерах идет речь. Она подчеркнула, что сторонам необходимо добиваться разрядки ситуации, но при этом Брюссель должен быть готовым предпринять дополнительные ответные действия в случае необходимости.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

Они будут составлять 10 процентов, решение вступит в силу с 1 февраля 2026 года. Кроме того, американский лидер грозится увеличить эти пошлины до 25 процентов с 1 июня.