На Западе назвали способы «прижать» Трампа

Politico: ЕС может ответить на угрозы Трампа «торговой базукой» и дружбой с КНР

Евросоюз может ответить на угрозы главы Соединенных Штатов Дональда Трампа разными мерами. В частности, введением пошлин на товары из США, «торговой базукой» или сближением с Китаем, пишет Politico

У ЕС «на бумаге» есть несколько вариантов ответа на введение Трампом пошлин в отношении восьми европейских стран. Но необходимо понимать, что ответные действия могут привести к новой торговой войне, указано в статье.

Так, Брюссель может ввести пошлины на американские экспортные товары стоимостью 93 миллиарда евро. Данная мера была принята в 2025 году после первого раунда пошлин Трампа, но затем заморожена на полгода. Пошлины ЕС автоматически возобновятся 7 февраля, если ЕК не предложит продлить мораторий.

Также авторы статьи называют «самым мощным оружием» в арсенале ЕС «торговую базуку». Как уточняется, данный механизм позволяет вводить дополнительные налоги для технологических корпораций, ограничивать инвестиции, сужать или закрывать доступ к рынку Евросоюза.

В частности, министр финансов Литва Криступас Вайтекунас в комментарии журналистам назвал «торговую базуку» «одним из козырей».

Также ЕС может разыграть «китайскую карту», то есть начать постепенное сближение с Китаем, как это сделала Канада. Однако для Брюсселя это не такой простой шаг, указало издание.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп объявил о пошлинах против ряда стран Европейского союза из-за ситуации вокруг Гренландии. По словам политика, начиная с 1 февраля 2026 года с ряда европейских стран будут взиматься пошлины в размере 10 процентов.

В свою очередь, западные СМИ написали, что возможное введение Трампом пошлин может спровоцировать рецессию в Великобритании. В таком случае экономика Великобритании может потерять до 21,6 миллиарда фунтов.