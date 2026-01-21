Реклама

20:13, 21 января 2026

Молодых россиян призвали не торопиться за полярный круг ради жилья

Риелтор Апрелев: Зумерам не стоит торопиться с покупкой жилья за полярным кругом
Нина Ташевская
Фото: shushonok / Shutterstock / Fotodom  

Молодым россиянам не стоит торопиться с покупкой дешевого жилья за полярным кругом. Хорошо взвесить решение призвал зумеров основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист предупредил, что регион может оказаться некомфортным из-за экономического положения. «Вопрос здесь в следующем, что цена на квадратный метр отражает экономическое положение региона и возможность в этом регионе жить и работать. С точки зрения инвестиционной привлекательности, наверное, есть регионы, которые могут быть потенциально интересны», — рассказал риелтор.

Апрелев посоветовал в принятии решения ориентироваться на свой привычный образ жизни и проанализировать, возможен ли будет он в Заполярье. «А что потом делать с этой квартирой, если она не выросла в цене и на которую вы потратили еще на содержание и коммунальные услуги? Это такой вопрос неоднозначный», — заключил риелтор.

Ранее стало известно, что российская молодежь устремилась на Север. За полярный круг молодые люди кинулись за жильем по цене айфона.

