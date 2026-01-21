Москвичей призвали готовиться к самой морозной ночи на неделе

Гидрометцентр: Ночь на 25 января станет самой морозной в Москве на неделе

Ночь на воскресенье, 25 января, станет для Москвы и области самой морозной на текущей неделе. Готовиться к резкому похолоданию жителей столицы призвал советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1».

Согласно прогнозам, в Подмосковье ожидается до минус 27 градусов. Температура воздуха понизится на фоне обширного сибирского антициклона, который принесет холод с востока в Москву. При этом похолодание не продлится долго — в начале следующей недели, 27 и 28 января, в регионе потеплеет, а снегопады продолжатся.

Ранее сообщалось, что снежный покров в Москве продолжает уменьшаться. За последние сутки он сократился еще на два сантиметра и составил 32 сантиметра.