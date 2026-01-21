Реклама

Забота о себе
01:00, 21 января 2026Забота о себе

Мужчины признались в ненависти к некоторым позам в сексе

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Мужчины раскрыли, какие позы в сексе вызывают у них ненависть. Об этом сообщает издание Metro.

Так, пользователи одного из популярных форумов, слова которых приводит издание, раскритиковали позу «69». По мнению мужчин, женщины плохо делают свою часть работы. Разлюбили мужчины и позу «по-собачьи», поскольку, по их мнению, она лишена романтики. Кроме того, в список наименее желанных поз вошла поза наездницы. Один молодой человек объяснил, что его пенис изогнут книзу, что делает для него позы лицом к лицу, в том числе и «наездницу», очень сложными и болезненными.

Сексолог Джиджи Энгл объяснила, что быстрые движения в позе «наездница» для мужчин с изогнутой формой гениталий действительно могут быть дискомфортными, если партнерша не наклоняется вперед.

Ранее женщины рассказали, что ненавидят одну позу в сексе, которую обожают мужчины. Такой позицией оказалась «обратная наездница».

