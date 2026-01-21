Реклама

На российском химпредприятии произошел взрыв

В Нижегородской области при взрыве на предприятии «Синтез ПКЖ» пострадал человек
Константин Лысяков
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Нижегородской области один человек пострадал в происшествии на производстве ООО «Синтез ПКЖ». Об этом сообщила региональная Госинспекция труда на своем сайте.

Предварительно, вечером 20 января на химпредприятии произошел взрыв карбонильного железа. В результате 38-летний работник получил множественные травмы. Тяжесть его состояния не уточняется. Причина происшествия не приводится.

Согласно информации на сайте компании, «Синтез ПКЖ» является единственным в России и СНГ производителем и поставщиком порошков карбонильного железа, которое используется в радиотехнике, в производстве искусственных алмазов, инструментов и в других сферах.

В декабре пожар произошел на химическом заводе «Синтез Ока» в Дзержинске Нижегородской области. Предварительно, возгорание началось при выполнении ремонтных работ на остановленном оборудовании в одном из корпусов.

