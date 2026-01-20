На Украине устроили митинг из-за отсутствия электричества

В Кривом Роге жители вышли на митинг из-за отсутствия электроэнергии

Жители Кривого Рога лишились электроэнергии больше чем на сутки. В связи с этим они решили показать свое недовольство и вышли на митинг. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам местных жителей, из-за отсутствия электричества они не могут делать элементарные бытовые вещи, у них даже нет возможности вызвать скорую помощь при необходимости. Одна из женщин отметила, что с отключениями жители сталкивались и ранее, однако не на такой большой отрезок времени.

Ранее стало известно, что в Киеве без света остаются более миллиона потребителей.