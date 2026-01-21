Мендель заявила, что конфликт на Украине завершится в 2026 году

Украинский конфликт завершится в этом году на тяжелых для Киева условиях. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«Украинский конфликт закончится в этом году — но на крайне неблагоприятных для нас условиях», — отметила она.

По словам Мендель, Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров из-за полного экономического краха и нехватки финансовых ресурсов. Она также отметила в качестве причин для проведения переговоров упавший моральный дух украинцев, повсеместную коррупцию и нарастающий политический кризис в стране.

Бывший пресс-секретарь главы Украины подчеркнула, что Киев мог заключить соглашение на более выгодных условиях раньше, но он отказался.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что около 60 процентов Киева осталось без электричества. Глава государства призвал власть привлечь больше ресурсов и предпринять дополнительные меры для ликвидации проблем в энергетике.