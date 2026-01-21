Боуз: Элиты ЕС пьют шампанское в Давосе на фоне катастрофы на Украине

Европейские элиты пьют шампанское на Всемирном экономическом форуме в Давосе, не обращая внимания на происходящее на Украине. Об этом в социальной сети Х заявил журналист Чей Боуз.

«Пока увлеченные иллюзиями элиты Европейского союза (ЕС) пьют шампанское в Давосе, подлинная реальность диктатуры [президента Украины Владимира] Зеленского тщательно скрывается», — написал он.

Боуз также напомнил об огромных потерях Киева в ходе конфликта. По его словам, более миллиона украинцев погибли, почти миллион тяжело ранены и сотни тысяч стали инвалидами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встретится в Давосе с украинским лидером Владимиром Зеленским, который не прилетел на форум в Швейцарию.