Военэксперт Кнутов: Россия может применить ракету «Орешник» с боевой начинкой

Вооруженные силы России могут применить баллистическую ракету «Орешник» с боевой начинкой. Об этом «Ленте.ру» сказал директор Музея войск противовоздушной обороны, историк и военный эксперт Юрий Кнутов.

Специалист напомнил, что в предыдущие разы Россия применяла баллистическую ракету «Орешник» лишь в виде болванок. «Боеголовки ["Орешника"] не были оснащены никакими взрывчатыми веществами, то есть нет ни фугасной боевой части, ни ядерной боевой части, а есть лишь болванка, которая, собственно говоря, путем сейсмического удара, сейсмической волны разрушает объекты на поверхности и под землей», — напомнил Кнутов.

По его словам, в случае применения этого вооружения с боевой частью противника будет ждать катастрофа. Военэксперт также описал возможный сценарий применения ракеты в таком виде — он допустил, что это может произойти в случае продолжения Украиной атак на стратегические объекты России.

Если противник будет продолжать наносить удары по важным объектам на территории России, имеющим стратегическое значение, а резиденция президента — это как раз такой объект, то эти удары повторятся. И нет гарантии, что в перспективе это будут только лишь болванки. Возможно и то, что какая-то начинка будет также использована Юрий Кнутов военный эксперт

Кнутов напомнил, что под один из ударов «Орешника» попало предприятие во Львовской области, и предположил, что в случае применения баллистической ракеты с боевым зарядом разрушения на украинском заводе были бы более чем серьезными. «Я думаю, что от предприятия ничего бы не осталось», — заявил он.

9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением «Орешника». Он стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию главы России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.