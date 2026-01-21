Реклама

19:00, 21 января 2026Россия

Над морем в России произошло боестолкновение

Минобороны: Системы ПВО перехватили 32 дрона, 21 из них сбили над Азовским морем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Над Азовским морем произошло боестолкновение с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В частности, над акваторией системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Всего с 9:00 до 18:00 по московскому времени было уничтожено 32 беспилотника. Атакам подверглись Крым, Курская и Брянская области, а также Татарстан и Краснодарский край. Помимо того, четыре БПЛА сбили над Черным морем.

Ранее стало известно, что системой противовоздушной обороны в ходе отражения массированного ночного налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены 32 дрона. Больше всего БПЛА было уничтожено над Брянской областью и Крымом — по девять единиц над каждым регионом.

