Названо число представленных в России китайских автобрендов

Глава РОАД Подщеколдин: В России представлены около 65 китайских автобрендов

В настоящее время на российском рынке представлены в общей сложности порядка 65 китайских автобрендов. Об этом заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, его слова приводитТАСС.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулись китайские концерны в 2025 году, число представленных на российском рынке автобрендов из этой страны остается большим. В обозримом будущем не стоит ожидать массового ухода «китайцев», пояснил Подщеколдин. «Сохранять здесь продажи порядка тысячи автомобилей на уровне продаж дилерского центра какого-нибудь <…> не так сложно, не так дорого», — резюмировал он.

Более вероятным сценарием представляется сохранение присутствия большинства представленных в России китайских автобрендов при оптимизации их затрат. При таком раскладе автокомпании из КНР не будут вкладываться в открытие новых заводов, а ставка будет сделана на стабилизацию продаж. «Активных продаж ожидать от китайских брендов вряд ли стоит», — заключил руководитель отраслевой ассоциации.

Нынешнее число представленных на российском рынке китайских автобрендов ряд экспертов называет излишне большим. Если некоторые из них не сделают акцент на локализации производства, предупредила глава дилерской компании «Рольф» Светлана Виноградова, им будет грозить замещение. Речь, в частности, идет о таких гигантах, как Geely и GAC. На смену им в обозримом будущем могут прийти несколько новых марок, заключила она.