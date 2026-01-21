Реклама

14:01, 21 января 2026МирЭксклюзив

Названы две цели Трампа в создании «Совета мира»

Политолог Дубравский: Урегулирование в Газе будет пробным шагом для Совета мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Урегулирование в секторе Газа будет лишь пробным шагом для «Совета мира», предложенного Дональдом Трампом. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По словам эксперта, президент США преследует две цели. С одной стороны, он действительно хочет решить палестинскую проблему, но с другой — ему более важна роль Совета как аналога ООН. Однако уже сейчас «Совет мира» может стать ударом по международной системе и первым шагом к ее переформатированию.

«Это будет пробный удар по существующей международной системе, проверка самой модели на работоспособность», — объяснил эксперт.

Ранее Павел Дубравский предсказал противостояние «Совета мира» и ООН. По его мнению, они будут конкурировать за статус центра принятия глобальных решений.

