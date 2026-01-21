Неадекватный россиянин с ножницами напал на покупательницу в магазине

В Ярославле задержали мужчину, напавшего с ножницами на женщину в магазине. Об этом сообщает РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.
По данным агентства, мужчина пришел в магазин и начал неадекватно себя вести. Сначала он лег на пол, кричал и скидывал товар с полок, а после схватил ножницы с прилавка кассира и приставил к шее 60-летней посетительницы магазина. Пострадавшая попыталась вырваться и получила ранения головы и кисти.
Очевидцы происшествия смогли обезвредить мужчину и передали его прибывшим на место сотрудникам полиции. Затем его доставили в отдел.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
