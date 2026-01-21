Реклама

13:50, 21 января 2026

Неадекватный россиянин с ножницами напал на покупательницу в магазине

В Ярославле задержали мужчину, напавшего с ножницами на женщину в магазине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ярославле задержали мужчину, напавшего с ножницами на женщину в магазине. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным агентства, мужчина пришел в магазин и начал неадекватно себя вести. Сначала он лег на пол, кричал и скидывал товар с полок, а после схватил ножницы с прилавка кассира и приставил к шее 60-летней посетительницы магазина. Пострадавшая попыталась вырваться и получила ранения головы и кисти.

Очевидцы происшествия смогли обезвредить мужчину и передали его прибывшим на место сотрудникам полиции. Затем его доставили в отдел.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что семейные разборки со стрельбой на овощебазе в российском городе попали на видео.

