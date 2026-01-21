Реклама

11:05, 21 января 2026

Неизвестный выиграл 140 миллиардов рублей и не пришел за деньгами

В США счастливчик, выигравший 1,8 миллиарда долларов, не пришел за деньгами
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: smile23 / Shutterstock / Fotodom

Житель американского штата Арканзас, выигравший рекордный джекпот во время рождественского розыгрыша лотереи Powerball, так и не пришел за деньгами. Об этом сообщает KARK.

Неизвестный купил счастливый лотерейный билет на автозаправочной станции в городе Кабот. Выигрыш составил 1,817 миллиарда долларов (около 140 миллиардов рублей).

Устроители лотереи утверждают, что победитель до сих пор не связался с ними, хотя с розыгрыша прошло более трех недель. Издание Arkansas Advocate пишет, что теперь жители Кабота гадают, кому достались богатства. Население города составляет почти 30 тысяч человек, и лотерейные миллиарды может скрывать любой из них.

Арканзас — один из немногих штатов, позволяющих победителям лотерей, выигравшим более 500 тысяч долларов, сохранять анонимность. Имя счастливчика не будут разглашать в течение трех лет.

Выигрыш выплачивается по частям в течение 30 лет. Победитель также может пожертвовать частью денег и получить 835 миллионов долларов сразу. И в том, и в другом случае ему придется заплатить 24-процентный федеральный налог и налог штата величиной 3,9 процента.

Ранее сообщалось, что в Канаде почти год не могли найти победителя лотереи, который выиграл один миллион канадских долларов.

