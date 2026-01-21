Обвиненный в расправе над россиянкой подросток сбежал из-под домашнего ареста

В Горноуральском арестовали подростка, обвиненного в убийстве многодетной матери

Суд отправил под стражу 15-летнего подростка, который обвиняется в расправе над многодетной матерью в поселке Горноуральский. Об этом в среду, 21 января, пишет E1.

Юноша пробудет в СИЗО 1 месяц и 16 дней.

Нападение на женщину произошло 6 января, когда она возвращалась домой из магазина. Предварительно, в подъезде потерпевшая столкнулась с подростком, а тот ударил ее ножом в живот и убежал. За жизнь многодетной матери боролись шесть дней, но 12 января ее не стало.

Нападавшего быстро нашли и поместили под домашний арест, но он сбежал и скрывался от сотрудников правоохранительных органов пять дней. Сейчас его поместили под стражу. Перед побегом юноша оставил записку родным, в которой заявил, что невиновен.

