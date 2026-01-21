Реклама

Бывший СССР
21:28, 21 января 2026Бывший СССР

Офис Зеленского остался без отопления

Офис президента Украины остался без отопления
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Офис президента Украины остался без отопления. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала советница главы офиса Владимира Зеленского Виктория Страхова.

«У нас холодно, хотя значительно теплее, чем у некоторых моих знакомых, у кого сейчас ни отопления, ни электроснабжения и почти 0 [градусов] в квартире. Сейчас у меня в кабинете где-то 13», — сказала она.

По ее словам, в коридорах температура ниже еще на пару градусов. При этом сотрудников офиса просили не пользоваться электрообогревателями.

Ранее невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая предложила украинцам обогреваться при помощи вибраторов.

