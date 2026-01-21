Украинцам предложили согреться вибраторами

Невеста Кулебы Павелецкая предложила украинцам обогреваться вибраторами

Невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая предложила украинцам обогреваться при помощи вибраторов. Ее слова передает «Страна.ua».

«Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов», — рассказала Павелецкая.

Как отмечает издание, она является владельцем секс-шопа. По ее словам, украинцы смогут греться, «обложившись вибраторами».

Ранее Кулеба призвал граждан поесть в ресторане. По его словам, таким образом украинцы поддержат предпринимателей. Он отметил, что в сложившейся ситуации бизнесу труднее всего.