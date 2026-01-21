Украинцам предложили согреться вибраторами

Невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая предложила украинцам обогреваться при помощи вибраторов. Ее слова передает «Страна.ua».
«Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов», — рассказала Павелецкая.
Как отмечает издание, она является владельцем секс-шопа. По ее словам, украинцы смогут греться, «обложившись вибраторами».
Ранее Кулеба призвал граждан поесть в ресторане. По его словам, таким образом украинцы поддержат предпринимателей. Он отметил, что в сложившейся ситуации бизнесу труднее всего.