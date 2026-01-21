Реклама

14:12, 21 января 2026

Охотница на одиноких россиян в розовой кофточке попала на видео

СК показал видео задержания курганцев за хищение выплат за участие в СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

В Курганской области пресечена деятельность преступной группы, которая охотилась на одиноких мужчин с целью хищения выплат за участие в специальной военной операции (СВО). Оперативное видео ФСБ с задержанием участников группировки предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в дома подозреваемых. В помещении стоит женщина розовой кофточке, которой следователь оглашает документ о проведении обыска. Задержанных в наручниках ведут в СК.

В отношении жителей города Шумиха возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, с мая 2024 года подозреваемый вместе с бывшей женой подыскивали одиноких мужчин, убеждали их заключить фиктивные браки, а после заключения контрактов с Минобороны России присваивали положенные выплаты. На похищенные средства фигуранты дела покупали дорогостоящие автомобили.

