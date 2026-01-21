Афера с подставными женами раскрыта в российском регионе

В Шумихе задержаны супруги за фиктивные браки с участниками СВО

В городе Шумиха Курганской области раскрыта афера с фиктивными браками ради выплат за участие в СВО. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, задержана семейная пара, которая подыскивала подставных жен рабочим со своих объектов. Новоиспеченные супруги уговаривали мужей заключать контракты с Минобороны, отправляли их на СВО, а затем получали за них выплаты. Задержанным готовятся предъявить обвинения.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан заявил, что в России возросло число мошенничеств в отношении участников СВО.