Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:03, 21 января 2026Силовые структуры

Афера с подставными женами раскрыта в российском регионе

В Шумихе задержаны супруги за фиктивные браки с участниками СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В городе Шумиха Курганской области раскрыта афера с фиктивными браками ради выплат за участие в СВО. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, задержана семейная пара, которая подыскивала подставных жен рабочим со своих объектов. Новоиспеченные супруги уговаривали мужей заключать контракты с Минобороны, отправляли их на СВО, а затем получали за них выплаты. Задержанным готовятся предъявить обвинения.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан заявил, что в России возросло число мошенничеств в отношении участников СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Стоматолог дал советы по выбору правильной зубной пасты

    Новые откровенные фото Оксаны Самойловой оценили в сети фразой «лучшая подруга Глюкозы»

    В Еврокомиссии заявили об ответных мерах ЕС против США из-за Гренландии

    Прием популярной биодобавки связали со снижением эффективности терапии рака

    Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

    Российский регион увеличил выплату для новобранцев СВО

    В Москве подорожал ремонт жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok