Олимпийский чемпион раскритиковал отсутствие трансляции ОИ-2026 по российскому ТВ

Тихонов раскритиковал отсутствие трансляции ОИ-2026 по российскому ТВ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на то, что зимние Игры-2026 в Италии не покажут по российскому ТВ. Его слова приводит Metaratings.

Бывший спортсмен раскритиковал отсутствие трансляции Олимпиады по телевидению. «Надо, чтобы ее смотрел народ! Мы хороним свою историю. Больше чем мы сами себе вредим, никто не вредит. Мы сами себе враги», — заявил Тихонов.

Ранее точку в вопросе трансляции в России Игр-2026 поставил министр спорта страны Михаил Дегтярев. Он сообщил, что соревнования в полном объеме покажет онлайн-кинотеатр Okko.

На данный момент МОК пригласил на Игры-2026 девять российских спортсменов. Они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.