Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:41, 21 января 2026Спорт

Олимпийский чемпион раскритиковал отсутствие трансляции ОИ-2026 по российскому ТВ

Тихонов раскритиковал отсутствие трансляции ОИ-2026 по российскому ТВ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на то, что зимние Игры-2026 в Италии не покажут по российскому ТВ. Его слова приводит Metaratings.

Бывший спортсмен раскритиковал отсутствие трансляции Олимпиады по телевидению. «Надо, чтобы ее смотрел народ! Мы хороним свою историю. Больше чем мы сами себе вредим, никто не вредит. Мы сами себе враги», — заявил Тихонов.

Ранее точку в вопросе трансляции в России Игр-2026 поставил министр спорта страны Михаил Дегтярев. Он сообщил, что соревнования в полном объеме покажет онлайн-кинотеатр Okko.

На данный момент МОК пригласил на Игры-2026 девять российских спортсменов. Они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о применении секретного оружия США

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Самообеспеченность России молоком оценили

    Трамп назвал США причиной существования Канады

    В Латвии вместо выступления россиян на Олимпиаде решили транслировать рекламу

    Гоблин похвалил Бузову и назвал ее умной

    Трамп снова не выговорил название Азербайджана

    Трамп заявил о значении США для планеты

    Трамп собрался встретиться в Давосе с не приехавшим туда Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok