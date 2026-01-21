Реклама

Осужденный 20 лет назад за расправу над вице-мэром российского города оказался невиновен

ВС отменил приговор Каталицкому от 2006 года за убийство заммэра Новосибирска
Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России отменил приговор 20-летней давности по уголовному делу о расправе над бывшим вице-мэром Новосибирска Игорем Беляковым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Виновным в совершении преступления Новосибирский областной суд в 2006 году признал участника второй чеченской кампании 26-летнего Александра Каталицкого. Его осудили на 14 лет лишения свободы.

Теперь Судебная коллегия по уголовным делам ВС пришла к выводу, что приговор и кассационное определение подлежат отмене ввиду новых обстоятельств, которые не могли быть учтены ранее и были установлены позже в ходе расследования. Имеются сведения, что преступление совершено не Каталицким, а иными лицами. Осужденный за расправу непричастен, что стало основанием для переоценки доказательств, положенных в основу приговора, отметили в пресс-службе ВС.

Материалы дела возвращены в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения судом.

По версии следствия, 7 августа 2001 года на одной из трасс под Новосибирском киллер из автомата произвел не менее 25 выстрелов по служебному автомобилю чиновника. Сделав контрольный выстрел Белякову в голову, он скрылся. Вознаграждение составило 250 тысяч рублей. Каталицкого задержали в Томской области.

К расправе над вице-мэром также была причастна Труновская ОПГ, появившаяся в 90-е годы. На их счету и жизнь другого заммэра Новосибирска, Виктора Марьясова, а также начальника службы безопасности одного из заводов Алексея Дабеева и криминального авторитета Николая Акеньшина. В 2009 году группировку обезвредили. Трунов был приговорен к 22 годам лишения свободы.

