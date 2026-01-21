Отказ западных лидеров от участия в «Совете мира» Трампа объяснили

Политолог Оленченко: Европа не хочет доминирования США в «Совете мира»

Лидеры западных стран, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказываются от участия в «Совете мира» президента США Дональда Трампа, не желая юридического оформления доминирования Вашингтона, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Оленченко.

«Предполагается, что председателем "Совета мира" будет Трамп. А это юридическое оформление доминирования США, чего раньше мы не видели. Есть, например, документы ООН, НАТО. Но в ООН все страны участвуют на равных условиях, а в НАТО главенство США не закреплено юридически. В "Совете" же ясно, что диктовать повестку и условия деятельности будет именно Вашингтон», — объяснил политолог.

В таких условиях, по словам Оленченко, европейские страны отходят на второй план и превращаются в рядовых стран-участниц, что ко всему прочему уязвляет их самолюбие, лишает ореола лидерства.

«Стармер и Макрон хотят сохраниться как лидеры. У обоих большие амбиции, и они опасаются, что их статус будет нивелирован. К тому же, сейчас очевидно их расхождение с Трампом и по ряду других вопросов», — добавил Оленченко.

Ранее стало известно, что Стармер откажется войти в состав продвигаемого США «Совета мира» по управлению сектором Газа. Это объясняют двумя причинами: необходимостью заплатить один миллиард долларов в виде средств налогоплательщиков и приглашением в совет представителей России.