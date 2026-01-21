Открыт способ надолго замедлить развитие артрита

The Lancet: Препарат абатцепт помогает отложить появление артрита на годы

Ученые из Королевского колледжа Лондона показали, что раннее лечение у людей с высоким риском ревматоидного артрита может значительно замедлить развитие болезни. Согласно результатам исследования, всего один год терапии биологическим препаратом абатацепт позволял отложить появление заболевания на несколько лет. Работа опубликована в журнале The Lancet Rheumatology.

В исследовании наблюдали людей с высоким риском ревматоидного артрита — хронического аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система атакует суставы, вызывая боль, воспаление и постепенную утрату подвижности. Наблюдение длилось от четырех до восьми лет и стало одним из самых долгих в этой области. Участники, получавшие абатацепт, в среднем заболевали значительно позже, чем те, кто получал плацебо — задержка достигала четырех лет.

Авторы подчеркивают, что препарат не предотвращает болезнь навсегда, но меняет ее траекторию. Отсрочка начала ревматоидного артрита означает меньше лет жизни с болью, усталостью и ограничениями, а также может снизить социальные и экономические последствия болезни. Во время приема препарата у участников уменьшались суставные боли и улучшалось общее самочувствие.

Наибольший эффект наблюдался у людей с самым высоким риском заболевания, который определяли по специальным анализам крови на аутоантитела. Исследователи отмечают, что лечение оказалось безопасным и не сопровождалось увеличением серьезных побочных эффектов.

