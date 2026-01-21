Оценена роль спецоперации для развития российских вооружений

Военный консультант Трутце: СВО стала толчком для эволюции новых вооружений

Российская специальная военная операция (СВО) стала толчком для эволюции новых видов вооружения. На это в интервью «МК» указал военный консультант Антон Трутце.

Он отметил, что старые подходы к работе военно-промышленного комплекса быстро девальвируются. В новой реальности побеждает тот, кто быстрее адаптирует и внедряет технологии. В качестве примера эксперт привел ситуацию с массированным использованием боевых дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также выстраивание глубокоэшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, старое, проверенное оружие еще способно проявить себя на поле боя, но интеллектуальное усиление позволяет увеличить его эффективность. В качестве примера он привел появление на обычных советских авиабомбах универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), что позволило перевести это вооружение в разряд высокоточных боеприпасов. «Это умная экономика войны», — резюмировал Трутце.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что за четыре года ведения СВО российское оружие существенно модернизировалось. «Конечно, оружие совершенствовалось. Это несомненно. И на дальность в том числе, судя по данным тех же "Искандеров". Я уж не говорю о дронах, потому что здесь совершенствуется и боевая нагрузка, и скорость, и маневренность, и все-все. Несомненно, эти изменения враг ощущает», — сказал он.