Военный высказался о модернизации российского оружия в зоне спецоперации

Военный Дандыкин: Вероятно, скоро появится наземный аналог ракеты «Циркон»

За четыре года проведения специальной военной операции (СВО) российское оружие существенно модернизировалось, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об изменениях специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«За четыре года, конечно, оружие совершенствовалось. Это несомненно. И на дальность в том числе. Судя по данным тех же "Искандеров". Я уж не говорю о дронах. Потому что здесь совершенствуется и боевая нагрузка, и скорость, и маневренность, и все-все. Несомненно, эти изменения враг ощущает», — рассказал Дандыкин.

При этом военный эксперт добавил, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» доказала свою эффективность в исходном варианте.

«Вполне вероятно, что скоро появится наземная составляющая "Циркона". Это пока морская ракета. Там у врага нет никаких шансов вообще, чтобы ее сбить», — заключил специалист.

Ранее российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам массированным ударом высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками дальнего действия. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, целью российских войск стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу.

