Армия России нанесла ответный массированный удар по объектам Украины

Минобороны России сообщило об ответном ударе по объектам ВПК Украины

Российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам массированным ударом высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками дальнего действия. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, целью российских войск стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу.

Ранее Минобороны России отчиталось об одном массированном и шести групповых ответных ударах за неделю с 13 по 19 декабря. Помимо объектов ВПК и энергетики, были поражены поражена используемая украинскими войсками транспортная и портовая инфраструктура, центр сборки и испытаний безэкипажных катеров, цеха сборки и места хранения беспилотников, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации бойцов ВСУ.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.