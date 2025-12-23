Реклама

Россия
12:37, 23 декабря 2025Россия

Армия России нанесла ответный массированный удар по объектам Украины

Минобороны России сообщило об ответном ударе по объектам ВПК Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам массированным ударом высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками дальнего действия. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, целью российских войск стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу.

Ранее Минобороны России отчиталось об одном массированном и шести групповых ответных ударах за неделю с 13 по 19 декабря. Помимо объектов ВПК и энергетики, были поражены поражена используемая украинскими войсками транспортная и портовая инфраструктура, центр сборки и испытаний безэкипажных катеров, цеха сборки и места хранения беспилотников, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации бойцов ВСУ.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

