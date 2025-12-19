В Минобороны России назвали цели ответных ударов по объектам Украины за неделю

Минобороны России отчиталось о шести групповых ударах по объектам Украины

За неделю с 13 по 19 декабря российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по военным объектам Украины. Пораженные цели журналистам назвали в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским гражданским объектам атакованы предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетического комплекса. Кроме того, поражена используемая украинскими войсками транспортная и портовая инфраструктура, центр сборки и испытаний безэкипажных катеров, цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.

Помимо этого, за неделю российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.