15:43, 21 января 2026Спорт

Оценены шансы Панарина стать одноклубником Овечкина

Букмекеры оценили шансы Панарина перейти в «Вашингтон» коэффициентом 4,00
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brad Penner-Imagn Images / Reuters

Букмекеры предложили сделать ставки на то, в каком клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) продолжит карьеру российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Летом у россиянина закончится контракт с «рейнджерами», а продлевать его клуб не планирует. Дедлайн по обменам в НХЛ наступит 6 марта.

Букмекеры называют фаворитом в борьбе за россиянина «Вегас Голден Найтс», переход Панарина в этот клуб оценивается коэффициентом 3,00. Также достаточно высоко оцениваются шансы Панарина стать одноклубником Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталс». На это можно поставить с коэффициентом 4,00.

В нынешнем сезоне Панарин провел 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил 19 шайб и сделал 37 результативных передач.

