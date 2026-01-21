Шансы на успех мирных переговоров России и Украины оценили

Полковник Литовкин: После подписания мира с Киевом атаки ВСУ на РФ продолжатся

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы России все равно продолжатся, даже если будет подписано мирное соглашение, потому что власть в Киеве останется прежней. Шансы на успех переговоров в беседе с «Лентой.ру» оценил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

«Если же представить, что Россия и Украина в ближайшее время заключат какое-то мирное соглашение, то я не думаю, что после этого в нашем приграничье станет безопасно жить. Да и не только в приграничных областях будет опасно, потому что на Украине останется бандеровская власть», — считает Литовкин.

Он также отметил, что атаки на объекты гражданской инфраструктуры российских регионов со стороны ВСУ являются террористическими действиями. При этом сценарий их продолжения после заключения мирного соглашения с Киевом является более ожидаемым, нежели обратный, предположил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в январе ВСУ нанесли удар ракетами по Белгороду. В результате в городе произошел блэкаут.