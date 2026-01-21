Реклама

13:10, 21 января 2026Россия

Песков рассказал о работе Путина над темами прямой линии

Песков: Путин держит на контроле ряд тем, поднятых во время прямой линии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин держит на контроле ряд тем, поднятых во время прямой линии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Лично президент многие темы держит под своим контролем», — сказал представитель Кремля.

Каких-либо других подробностей о темах прямой линии Песков не сообщил.

Ранее Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил, что в России с 1 января 2026 года вводятся дополнительные инструменты поддержки семей с детьми. Глава государства объявил, что с начала 2026 года семьи с детьми начнут получать налоговый вычет.

