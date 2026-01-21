Политолог предрек Европе большой раскол

Политолог Рар: Европу может расколоть идея новой мировой организации

Евросоюз оказался перед угрозой внутреннего раскола из-за идеи создания альтернативы Организации Объединенных Наций. Часть европейских стран может отказаться от ориентации на Брюссель и искать выгоду в сотрудничестве с другими центрами силы, считает германский политолог Александр Рар. Его слова передает «Взгляд».

Эксперт заявил, что отказ большинства стран ЕС участвовать в так называемом «Совете мира» является тревожным сигналом для Европы. По его мнению, идея нового формата глобального управления может стать началом конца прежней модели ООН.

Рар напомнил, что инициативу по формированию «клуба мировых держав» продвигает президент США Дональд Трамп. Политолог отметил, что похожие предложения ранее звучали и со стороны Владимир Путин, однако тогда они не получили поддержки Вашингтона.

Эксперт считает, что если страны БРИКС поддержат новую концепцию, в мировой политике появится реальная альтернатива ООН, а старая система начнет терять влияние. Именно этого, по его словам, опасаются европейские элиты.

Рар заявил, что в ЕС могут возникнуть два лагеря. Южные страны союза, по его оценке, могут сделать ставку на экономическое сотрудничество с Россией, США и Китаем и попытаться войти в «новую ООН». Север Европы при этом, вероятно, попытаются сплотить Германия и Великобритания.

Ранее политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский заявил, что «Совет мира», который планирует создать президент США, будет претендовать на роль центра принятия глобальных решений и конкурировать с ООН.