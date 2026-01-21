Популярный внедорожник получил масштабное обновление

«АвтоВАЗ» раскрыл детали изменений трехдверной Lada Niva Legend

Классический трехдверный внедорожник Lada Niva Legend ждет масштабное обновление. Об этом порталу «Автоновости дня» сообщил руководитель продуктового маркетинга «АвтоВАЗа» Сергей Корниенко.

«Будет много технических изменений. Машина станет сильно более приятной во всех отношениях», — заявил он и раскрыл детали грядущих изменений.

Одно из них касается мотора, который будет заменен. Нынешний двигатель мощностью 83 лошадиные силы и объемом 1,7 литра уступит место новому 8-клапанному мотору мощностью 90 лошадиных сил объемом 1,8 литра с индексом ВАЗ-11184. Этот агрегат создан на основе технологий, используемых в переднеприводных автомобилях Lada.

В новой силовой установке используется блок цилиндров от 122-сильного двигателя 1.8 Evo, а также заимствованные у него коленчатый вал и отливка поршня. Головка блока цилиндров — 8-клапанная, унифицированная с другими аналогичными моторами марки. С таким двигателем максимальный крутящий момент у Niva Travel увеличился на 24-27 ньютон-метров, а расход топлива снизился от 3 до 30 процентов в зависимости от режима движения.

Также популярный внедорожник получит измененную переднюю часть кузова со светодиодными фарами (в комплектации Life и выше), модернизированную тормозную систему с вентилируемыми дисками от модели Vesta, доработанную коробку передач, 17-дюймовые легкосплавные диски и новый стабилизатор поперечной устойчивости.

По словам представителя концерна, окончательные цены на обновленный автомобиль станут известны позже. Корниенко выразил уверенность, что баланс между дополнительными возможностями и ценой останется привлекательным для россиян.

Ранее владельцы дорестайлингового Chery Tiggo 4 перечислили слабые места кроссовера.