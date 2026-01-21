Поврежденный атакой ВСУ причал решили снести

КТК готовит демонтаж поврежденного атакой катеров ВСУ выносного причала

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) начал подготовку к демонтажу второго выносного причала. О решении снести поврежденный атакой безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) объект со ссылкой на заявление компании сообщает ТАСС.

Ремонт на морском терминале под Новороссийском длится с середины ноября 2025. Компания заканчивает ремонт третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) и готовится к сносу ВПУ-2.

«С середины ноября 2025 года в сложных метеорологических условиях на указанном устройстве выполняется частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов грузовой системы», — пояснили в компании.

Для работы с нефтеналивными судами морской терминал КТК имеет три причала, изготовленных по индивидуальному проекту. Они расположены на расстоянии пяти километров от берега и соединены с береговыми сооружениями терминала с помощью подводных трубопроводов. В 2026 году компания планировала заменить первые два устройства, введенные в эксплуатацию в 2001 году, для этого в Дубае строились два новых выносных причала. Сейчас консорциум ведет отгрузку нефти лишь с ВПУ-1.

Казахстан экспортирует большую часть своей нефти через КТК, но из-за повреждения инфраструктуры на морском терминале в Южной Озерке Вооруженными силами Украины (ВСУ) часть нефти перенаправляется в трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) и в Германию по трубопроводу «Дружба». Известно, что нефтедобыча Казахстана из-за атак ВСУ потеряла 480 тысяч тонн сырья, но отказываться от КТК в республике не намерены, так как равноценной альтернативы этому маршруту не существует.