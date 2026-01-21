Реклама

09:13, 21 января 2026Россия

Представитель Путина призвал избавить российский город от статуса с уклоном в либерализм

Полпред Путина Жога призвал избавить Екатеринбург от статуса либеральной столицы
Майя Назарова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Полномочный представитель президента России Владимира Путина на Урале Артем Жога призвал избавить город Екатеринбург от статуса с уклоном в либерализм. Об этом стало известно Ura.ru.

Жога уверен, что Екатеринбург не является либеральной столицей. Он отметил, что подобное клише возникло из-за нескольких общественных деятелей.

Представитель Путина уверен, что Свердловскую область в целом можно назвать патриотически настроенным регионом страны.

«Судить по пяти, шести, десяти людям, придерживающихся таких взглядов … нельзя. У нас патриотически настроенный регион, отменяем этот статус», — сказал Жога.

О том, что Екатеринбург является столицей либерализма говорили телеведущий Владимир Соловьев, журналистка Ксения Собчак. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман счел уральский город «центром гомосексуализма» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее в Ельцин-центре высказались о своей деятельности после призыва быть более патриотичными.

