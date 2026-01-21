Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:05, 21 января 2026Ценности

Прическа из 80-х стала самой модной у голливудских артистов

Журнал Hello! назвал беби-маллет самой модной прической у голливудских артистов
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Daniel Cole / Reuters

Журнал Hello! назвал самую модную прическу у голливудских артистов. Материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, знаменитости-мужчины пристрастились к варианту популярной в 1980-х годах стрижки. Речь идет о беби-маллете (baby mullet), который также известен как мини-маллет или шулет (нечто среднее между шегги и маллетом) и представляет собой укороченные по бокам и умеренно удлиненные на затылке волосы.

Отмечается, что с подобной прической появились на красных ковровых дорожках актеры Глен Пауэлл, Джейкоб Элорди, Джереми Аллен Уайт, Эштон Кутчер и Патрик Шварценеггер, а также звезды сериалов «Очень странные дела» и «Жаркое соперничество» Джо Кири и Коннор Сторри.

Ранее в январе модные редакторы Daily Mail совместно со стилистами и парикмахерами назвали тренды в прическах на 2026 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно местонахождение Зеленского после слов Трампа о встрече с ним

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Раскрыты подробности дела о подрыве генерала Кириллова в Москве. Военачальника изрешетило шариками для рогатки

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере

    Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

    «Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

    Известный певец сбросил 90 килограммов без лекарств и рассказал о секрете похудения

    Мужчина забил сотрудницу отеля в Таиланде железным прутом и украл ее вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok