Прическа из 80-х стала самой модной у голливудских артистов

Журнал Hello! назвал самую модную прическу у голливудских артистов. Материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, знаменитости-мужчины пристрастились к варианту популярной в 1980-х годах стрижки. Речь идет о беби-маллете (baby mullet), который также известен как мини-маллет или шулет (нечто среднее между шегги и маллетом) и представляет собой укороченные по бокам и умеренно удлиненные на затылке волосы.

Отмечается, что с подобной прической появились на красных ковровых дорожках актеры Глен Пауэлл, Джейкоб Элорди, Джереми Аллен Уайт, Эштон Кутчер и Патрик Шварценеггер, а также звезды сериалов «Очень странные дела» и «Жаркое соперничество» Джо Кири и Коннор Сторри.

Ранее в январе модные редакторы Daily Mail совместно со стилистами и парикмахерами назвали тренды в прическах на 2026 год.