Прием популярной биодобавки связали со снижением эффективности терапии рака

JCO Oncology Practice: Биотин искажает результаты анализов у пациентов с раком

Онкологи из Медицинского центра Университета штата Огайо предупредили: биотин — популярная пищевая добавка, которую часто принимают для восстановления волос и ногтей — может искажать результаты лабораторных анализов у онкологических пациентов и влиять на принятие врачебных решений. При этом убедительных доказательств того, что биотин действительно помогает при выпадении волос на фоне лечения рака, пока нет. Результаты исследования опубликованы в JCO Oncology Practice.

Как объясняют специалисты, биотин (витамин B7) не изменяет уровень гормонов или маркеров в организме напрямую, но вмешивается в работу лабораторных тестов, основанных на биотин-зависимых химических реакциях. В результате показатели могут быть ложно заниженными или завышенными. Это особенно опасно при мониторинге рака молочной железы, простаты, щитовидной железы и яичников, где анализы крови играют ключевую роль в оценке эффективности терапии и выявлении рецидивов.

Врачи отмечают, что многие пациенты начинают принимать биотин самостоятельно — по советам из интернета, знакомых или даже без обсуждения с лечащим врачом. На практике это может привести к противоречивым результатам анализов и задержкам в лечении. Авторы подчеркивают: «безобидные» добавки не всегда таковы, особенно при онкологических заболеваниях.

В качестве более безопасной альтернативы для борьбы с выпадением волос специалисты рекомендуют использовать миноксидил — средство с доказанной эффективностью и одобренное регуляторами. Главное, по мнению исследователей: всегда обсуждать любые добавки и препараты с врачом, особенно во время и после лечения рака.

