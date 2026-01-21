Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:21, 21 января 2026Наука и техника

Прием популярной биодобавки связали со снижением эффективности терапии рака

JCO Oncology Practice: Биотин искажает результаты анализов у пациентов с раком
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Онкологи из Медицинского центра Университета штата Огайо предупредили: биотин — популярная пищевая добавка, которую часто принимают для восстановления волос и ногтей — может искажать результаты лабораторных анализов у онкологических пациентов и влиять на принятие врачебных решений. При этом убедительных доказательств того, что биотин действительно помогает при выпадении волос на фоне лечения рака, пока нет. Результаты исследования опубликованы в JCO Oncology Practice.

Как объясняют специалисты, биотин (витамин B7) не изменяет уровень гормонов или маркеров в организме напрямую, но вмешивается в работу лабораторных тестов, основанных на биотин-зависимых химических реакциях. В результате показатели могут быть ложно заниженными или завышенными. Это особенно опасно при мониторинге рака молочной железы, простаты, щитовидной железы и яичников, где анализы крови играют ключевую роль в оценке эффективности терапии и выявлении рецидивов.

Врачи отмечают, что многие пациенты начинают принимать биотин самостоятельно — по советам из интернета, знакомых или даже без обсуждения с лечащим врачом. На практике это может привести к противоречивым результатам анализов и задержкам в лечении. Авторы подчеркивают: «безобидные» добавки не всегда таковы, особенно при онкологических заболеваниях.

В качестве более безопасной альтернативы для борьбы с выпадением волос специалисты рекомендуют использовать миноксидил — средство с доказанной эффективностью и одобренное регуляторами. Главное, по мнению исследователей: всегда обсуждать любые добавки и препараты с врачом, особенно во время и после лечения рака.

Ранее стало известно, что проблемы с распознаванием цветов могут повышать риск смерти при раке мочевого пузыря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В России вузы перераспределят льготные места по новым правилам

    Сделан шаг в рамках исполнения решения об аресте имущества Чубайса

    Стоматолог дал советы по выбору правильной зубной пасты

    Новые откровенные фото Оксаны Самойловой оценили в сети фразой «лучшая подруга Глюкозы»

    В Еврокомиссии заявили об ответных мерах ЕС против США из-за Гренландии

    Прием популярной биодобавки связали со снижением эффективности терапии рака

    Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok