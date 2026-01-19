Реклама

15:10, 19 января 2026

Выявлен неожиданный фактор повышенного риска смерти от рака

NH: Проблемы с распознаванием цвета повышают риск смерти от рака мочевого пузыря
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom

Проблемы с распознаванием цветов могут повышать риск смерти при раке мочевого пузыря. К такому выводу пришли ученые, проанализировав медицинские данные пациентов с дальтонизмом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Health (NH).

Исследователи изучили данные базы TriNetX и сравнили пациентов с дальтонизмом и без него. В анализ вошли 135 человек с раком мочевого пузыря и нарушением цветового зрения и сопоставимая по возрасту, полу и сопутствующим заболеваниям контрольная группа. Оказалось, что общая выживаемость у пациентов с дальтонизмом была ниже, а риск смерти в течение 20 лет — на 52 процента выше, чем у пациентов с нормальным цветовым зрением.

Ученые связывают этот эффект не с биологическими особенностями опухоли, а с поздней диагностикой. Рак мочевого пузыря часто начинается с безболезненной крови в моче — иногда это единственный ранний симптом. Люди с нарушением восприятия красного цвета могут не заметить этого изменения или принять его за безобидное потемнение, из-за чего позже обращаются к врачу.

При колоректальном раке такой связи не обнаружили. Авторы объясняют это тем, что заболевание чаще выявляют с помощью скрининга или по другим симптомам — боли в животе, изменению стула или потере веса, которые не зависят от цветового зрения.

Исследователи подчеркивают, что их работа носит гипотезообразующий характер, но призывают врачей учитывать особенности цветового восприятия у пациентов.

Ранее специалисты выявили неочевидную связь между ожирением и развитием онкологических заболеваний.

