Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:32, 15 января 2026Наука и техника

Выявлен неочевидный фактор роста онкологических рисков

Длительность и тип ожирения влияют на повышение риска онкозаболеваний
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Suzanne Tucker / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Сеченовского университета выявили неоднозначную связь между ожирением и онкологическими заболеваниями. Наибольший риск развития рака оказался у людей с ожирением, которое сохраняется более 10 лет, особенно если оно сочетается с метаболическим синдромом и плохо контролируемыми нарушениями обмена веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Как показали наблюдения, ключевое значение имеет не столько лишний вес сам по себе, сколько его тип. Геноидное ожирение (по «женскому» типу) не связано с высокими рисками, тогда как абдоминальное — с накоплением жира в области живота — чаще сопровождается сердечно-сосудистыми, метаболическими и онкологическими проблемами. Повышенный риск также выявлен у пациентов с саркопеническим ожирением, когда избыток жира сочетается с потерей мышечной массы.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Исследователи отмечают, что вероятность онкологических заболеваний резко возрастает, если абдоминальное ожирение длится более 10 лет и сочетается как минимум с двумя компонентами метаболического синдрома — например, гипертонией и нарушениями углеводного или липидного обмена. При этом пациенты с избыточным весом или ожирением первой степени, но без лечения, болеют раком чаще, чем люди с более выраженным ожирением, которые регулярно принимают препараты и контролируют показатели здоровья.

По словам специалистов, успешное лечение сахарного диабета, гипертонии и других хронических состояний может снижать онкориски. А пациенты с длительным абдоминальным ожирением и отсутствием контроля за давлением, уровнем сахара и холестерина должны рассматриваться как приоритетная группа для углубленного медицинского наблюдения.

Ранее стало известно, что регулярное употребление чистых фруктовых и овощных соков оказалось связано с умеренно повышенным риском рака молочной железы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Авианосная ударная группа ВМС США перебрасывается на Ближний Восток. Возможно ли американское военное вмешательство в Иране?

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Российским школьникам напомнили о запрете на использование некоторых слов на ЕГЭ

    Трамп назвал Зеленского виновным в отсутствии сделки между Россией и Украиной

    Выявлен неочевидный фактор роста онкологических рисков

    Расмуссен заявил о конце света при вторжении США в Гренландию

    Застрявшую в платье блогершу подняли на смех в сети

    Экс-премьер Украины заявил о подкупе голосов в Раде

    У сотрудницы полиции нашли аккаунт на OnlyFans

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok