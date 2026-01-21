Прогнозы мирового спроса на нефть повысили

МЭА: Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет до 932 тысяч баррелей

Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет до 932 тысяч баррелей в сутки. О повышении прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает «Интерфакс».

По данным экспертов, в 2025 году спрос на нефть вырос на 847 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 2024-м. При этом ранее ожидалось, что спрос на сырье увеличится на 835 тысяч баррелей. Абсолютные данные увеличились с 103,92 до 104,05 миллиона баррелей нефти в сутки.

Также МЭА повысило прогноз роста спроса на нефт в 2026-м. С 863 тысяч баррелей в сутки он вырос до 932 тысяч баррелей. Итого в 2025-м агентство ждет спроса на уровне 104,98 миллиона баррелей в сутки.

Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне ослабления доллара США. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость мартовских фьючерсов на эталонную марку североморской нефти Brent выросла более чем на 0,5 процента, до 64,52 доллара за баррель. Контракты на поставку техасской нефти WTI также выросли в цене более чем на 0,5 процента, до 59,96 доллара. Тем временем индекс доллара США снижался на 0,62 процента, до 98,44 доллара. Падение цен на валюты поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть.