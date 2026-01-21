Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:45, 21 января 2026Экономика

Прогнозы мирового спроса на нефть повысили

МЭА: Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет до 932 тысяч баррелей
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет до 932 тысяч баррелей в сутки. О повышении прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает «Интерфакс».

По данным экспертов, в 2025 году спрос на нефть вырос на 847 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 2024-м. При этом ранее ожидалось, что спрос на сырье увеличится на 835 тысяч баррелей. Абсолютные данные увеличились с 103,92 до 104,05 миллиона баррелей нефти в сутки.

Также МЭА повысило прогноз роста спроса на нефт в 2026-м. С 863 тысяч баррелей в сутки он вырос до 932 тысяч баррелей. Итого в 2025-м агентство ждет спроса на уровне 104,98 миллиона баррелей в сутки.

Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне ослабления доллара США. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость мартовских фьючерсов на эталонную марку североморской нефти Brent выросла более чем на 0,5 процента, до 64,52 доллара за баррель. Контракты на поставку техасской нефти WTI также выросли в цене более чем на 0,5 процента, до 59,96 доллара. Тем временем индекс доллара США снижался на 0,62 процента, до 98,44 доллара. Падение цен на валюты поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Часы Rolex, Land Rover и счет в Цюрихе. Посчитано имущество Зеленского и его супруги

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Раскрыты подробности ликвидации готовивших нападение на российских полицейских террористов

    Российский оперуполномоченный поплатился за раскрытие секретной информации

    Части россиян пообещали трескучие морозы

    Великобритания активизировала переговоры о продаже военных кораблей Дании

    ВС России уничтожили офицеров элитного полка ВСУ

    Летевший в Магадан самолет вынужденно сел в другом городе

    Россиянам представят новые шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok