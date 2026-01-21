Путин назвал ключевую стратегическую задачу России

Путин назвал демографическую политику ключевой стратегической задачей

Президент России Владимир Путин назвал демографическую политику и ее результат ключевой стратегической задачей, который стоит перед страной. Об этом он заявил в ходе первого в 2026 году совещания с членами правительства, трансляцию которого Кремль ведет в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что все меры, которые реализуются в части поддержки семей с детьми, должны ориентироваться на мнение граждан. По его словам, в этом случае демографическая политика будет приносить реальный ощутимый результат. «Именно такая, ключевая, стратегическая задача и стоит перед Россией», — констатировал Путин.

Ранее президент объяснил, что рождаемость в России продолжает снижаться из-за объективных факторов. По его словам, влияние на демографию оказывают внешние вызовы, а также наложение демографических ям прошлого века и общемировые демографические тенденции.

В июле Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни, заявив, что принцип «10 девчонок на 9 ребят» больше не соответствует действительности. Глава государства отметил, что в стране наблюдается нехватка женского населения.