Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:39, 21 января 2026Россия

Путин назвал ключевую стратегическую задачу России

Путин назвал демографическую политику ключевой стратегической задачей
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал демографическую политику и ее результат ключевой стратегической задачей, который стоит перед страной. Об этом он заявил в ходе первого в 2026 году совещания с членами правительства, трансляцию которого Кремль ведет в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что все меры, которые реализуются в части поддержки семей с детьми, должны ориентироваться на мнение граждан. По его словам, в этом случае демографическая политика будет приносить реальный ощутимый результат. «Именно такая, ключевая, стратегическая задача и стоит перед Россией», — констатировал Путин.

Ранее президент объяснил, что рождаемость в России продолжает снижаться из-за объективных факторов. По его словам, влияние на демографию оказывают внешние вызовы, а также наложение демографических ям прошлого века и общемировые демографические тенденции.

В июле Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни, заявив, что принцип «10 девчонок на 9 ребят» больше не соответствует действительности. Глава государства отметил, что в стране наблюдается нехватка женского населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно местонахождение Зеленского после слов Трампа о встрече с ним

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Раскрыты подробности дела о подрыве генерала Кириллова в Москве. Военачальника изрешетило шариками для рогатки

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере

    Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

    «Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

    Известный певец сбросил 90 килограммов без лекарств и рассказал о секрете похудения

    Мужчина забил сотрудницу отеля в Таиланде железным прутом и украл ее вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok