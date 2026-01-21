Раскрыт распространенный фактор риска развития тяжелой болезни мозга

JAMA Neurology: Загрязненный воздух повышает риск болезни моторных нейронов

Длительное воздействие загрязненного воздуха может повышать риск развития болезни моторных нейронов — редкого, но тяжелого нейродегенеративного заболевания. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные более чем 10 тысяч человек и опубликованные в научном журнале JAMA Neurology.

Ученые изучили уровень загрязнения воздуха по месту жительства участников за десять лет до постановки диагноза, уделив особое внимание диоксиду азота и мелким взвешенным частицам, связанным прежде всего с дорожным трафиком. Оказалось, что даже при сравнительно низких уровнях загрязнения, риск развития болезни моторных нейронов был на 20–30 процентов выше.

Кроме того, у пациентов с уже диагностированным заболеванием длительное воздействие загрязненного воздуха ассоциировалось с более быстрым прогрессированием болезни. В частности, у таких людей чаще ухудшались двигательные и дыхательные функции, а также повышался риск преждевременной смерти или необходимости в аппаратной поддержке дыхания.

Авторы подчеркивают, что механизмы этой связи пока не до конца понятны. Возможную роль могут играть хроническое воспаление, влияние загрязнений на легкие и повышенная уязвимость отдельных отделов нервной системы. Тем не менее результаты дополняют растущее число данных о том, что качество воздуха напрямую влияет не только на сердечно-сосудистое и дыхательное здоровье, но и на риск заболеваний нервной системы.

Ранее ученые выяснили, что постоянный шум от дорог рядом с домом может повышать риск депрессии и тревожных расстройств.