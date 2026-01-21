Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:18, 21 января 2026Мир

Раскрыта попытка ЕС сдержать США в Гренландии

WSJ: Сдерживание США было целью отправки военных ЕС в Гренландию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Сдерживание США было целью отправки военных стран Европейского союза (ЕС) в Гренландию. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

По данным неназванного европейского чиновника, Франция, Дания и другие европейские страны ранее отправили своих военнослужащих на остров, чтобы продемонстрировать готовность ЕС повысить возможные издержки для Вашингтона в случае вторжения в Гренландию.

Источник отметил, что в качестве цели отправки военных официально были заявлены учения по защите арктического острова от России и Китая, однако на самом деле европейские страны пытались создать «сдерживающий фактор» против США.

Ранее Франция запросила проведение военных учений НАТО в Гренландии на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о притязаниях США на территорию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Глава округа под Москвой решил покинуть пост после обвинения в получении взятки

    Пожарный поймал щуку длиной 145 сантиметров и поставил рыболовный рекорд

    Задержание готовившего теракт в российском отделе полиции попало на видео

    Назван неочевидный и простой способ продлить жизнь

    Дочь Юлии Пересильд в откровенном образе снялась для бренда

    Разбившего табличку в память об Анне Политковской в Москве нашли и наказали

    Российскому бюджету предрекли проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok