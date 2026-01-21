Реклама

Раскрыты цели ударов российских войск по Украине

Минобороны: ВС России ударили по энергетической инфраструктуре Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России за сутки ударили по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнули в оборонном ведомстве.

Помимо того, удары наносились по складу хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Ранее Минобороны пообещало увольнение одной категории российских военных — операторов беспилотных летательных аппаратов — после истечения контракта. Уточняется, что если военный после прохождения службы по контракту не захочет его продлевать, он будет гарантированно уволен.

