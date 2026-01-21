Реклама

Россия
22:31, 21 января 2026Россия

Резервуары с нефтепродуктами загорелись после атаки ВСУ на Краснодарский край

Кондратьев: Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись после атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Pres

Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он отметил, что к ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области. В результате на территории загорелись несколько резервуаров. До этого на территории нефтебазы в Урюпинске начался пожар после атаки украинских беспилотников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об эвакуации жителей прилегающих к нефтебазе домов.

