Роскошная яхта загорелась, пошла ко дну и попала на видео

The Sun: Яхта загорелась в двух километрах от берега в Мексике и попала на видео
Елизавета Гринберг (редактор)

Роскошная яхта загорелась, пошла ко дну в Мексике и попала на видео. Кадры публикует издание The Sun.

Инцидент произошел 17 января. Уточняется, что яхта Twist Party II вспыхнула в двух километрах от берега у города Прогрессо в мексиканском штате Юкатан. Сообщается, что у экипажа не было другого выхода, кроме как прыгать за борт ради спасения.

Так, двое мужчин смогли удержаться на надувном матрасе, до того как их вытащили из воды спасатели. Помимо них, на место оперативно прибыли пожарные и медики. Судно горело около 50 минут и было полностью уничтожено. Его обломки осмотрят для определения причины возгорания.

Ранее роскошная яхта затонула у берегов Турции сразу после отплытия. Инцидент попал на видео.

