Экономика
16:34, 21 января 2026Экономика

Россиянам объяснили способ избежать споров по примеру жилья Долиной

Нотариус Лексакова: Фиксация имущества при покупке квартиры предотвратит споры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фиксация имущества при покупке квартиры поможет предотвратить возникновение споров в том случае, если продавец не съехал вовремя. Об этом рассказала нотариус, и.о. председателя комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Екатерина Лексакова в беседе с РИА Новости.

Эксперт привела в пример случай певицы Ларисы Долиной, которая вывезла из квартиры в Хамовниках все вещи, кроме описанной в договоре купли-продажи мебели. По словам эксперта, нотариальная фиксация защитит имущество от возможного хищения в таких ситуациях. Инструмент убережет от взаимных претензий в ситуации, когда продавец не передал ключи от жилья вовремя, и за доступом в квартиру пришлось обращаться к приставам.

Лексикова добавила, что нотариус может провести осмотр жилья, зафиксировать имущество на видео и составить список ценностей. Чтобы избежать подмены, специалист учтет модели техники, артикулы и названия предметов. Если при передаче квартиры пропадет ценная вещь, нотариальный документ поможет решить вопрос.

Ранее сообщалось, что покупательница квартиры Долиной Полина Лурье после переезда сменила замки на входной двери.

